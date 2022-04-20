2022/04/20 | 10:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة 150 مليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/20 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة 150 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة 150 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).