بمختلف الوسائل.. القبض على متهم يمارس الابتزاز في الانبار

2022/04/20 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز/ الانبارأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على متهم يمارس الابتزاز بمختلف الوسائل في الكرمة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت وجود احد الاشخاص الذين يقومون بابتزاز المواطنين بمختلف الوسائل لتحقيق مكاسب مادية وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ وقوة من الفوج تم خلالها الوصول الى الشخص المبتز والقاء القبض عليه في قضاء الكرمة بالانبار".

واضاف البيان، انه "تمت احالته للقضاء وفق احكام المادة ٤٥٢ من قانون العقوبات العراقي".

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