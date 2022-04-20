الكشف عن طبيعة الانفجار في قضاء الفاو - عاجل

2022/04/20 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلان هام ..إلى كافة المواطنين من أهالي البصرة الكرام :ان صوت الانفجار في قضاء الفاو هو ناتج عن تفجير كدس مخلفات حربية مسيطر عليه،ونؤكد ان لاصحة للاخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،و ننوه الى الاخوة الاعلاميين ومواقع التواصل الاجتماعي الى اخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها.السلامة للبصرة واهلها#البصرة_امنه#اعلامشرطةالبصرة

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