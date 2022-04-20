الأمن الغذائي.. ماله وما عليه - الجزء الرابع

2022/04/20 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تكلمنا في الثلاث [https://non14.net/146455] مقالات

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عن ثلاث مواضيع هي دستورية تشريع قانون

من قبل حكومة تصريف اعمال و

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