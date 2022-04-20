الدفاع الروسية: تدمير 73 منشأة عسكرية اوكرانية

2022/04/20 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الأهداف والمنشآت التي استهدفتها القوات الروسية في أوكرانيا خلال اللليلة الماضية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن من بين الأهداف التي تم ضربها خلال الليلة الماضية، 4 مراكز قيادة، و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية وكذلك الآليات العسكرية والمعدات العسكرية.

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