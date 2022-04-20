بالوثائق.. مقترحات لإنقاذ مليون عراقي من

2022/04/20 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الاربعاء، عن تقديمه 10 مقترحات لإنقاذ مليون عراقي من جفاف قاتل.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الجفاف الذي يضرب ديالى هو الاقسى منذ عقود طويلة وقد يؤدي الى انتكاسة كبيرة تهدد حياة مليون نسمة خاصة وان خزين السدود وصل الى مرحلة انخفاض غير مسبوقة ناهيك عن انحسار مياه الانهر يرافقها قلة الامطار الموسمية".

واضاف انه "قدم ورقة عمل تتضمن 10 مقترحات من اجل احتواء الجفاف القاتل لتفادي حركة نزوح كبيرة قد تحصل اذا لم يجري اسعاف الوضع في ديالى بشكل عاجل".

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