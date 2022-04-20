"انتهيت من الحديث": محلل MSNBC السابق يقاتل الآن في أوكرانيا

2022/04/20 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المحلل السابق في MSNBC مالكولم نانس في برنامج "The ReidOut" أنه يقاتل بأوكرانيا مع الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا.

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