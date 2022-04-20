نجدلُ من السَّعفِ تاجًا للوطن - فاطمة ناعوت

2022/04/20 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت الدينُ لله، والوطنُ لَمن يسقي بالحبّ أرضَ الوطن، ويجدلُ من السَّعف تاجًا لمجد الوطن.



في طفولتي وفي مثل هذه الأيام الربيعية الجميلة، كنتُ أنا وأطفالُ مدرستي وأطفالُ الجيران في شارعنا نجمعُ عيدانَ السَّعف الخضراء، ونتبارى في جدلها لنصنع أشكالا جميلة نُعلّقُها في غرفنا، حتى تجفَّ ويذهبَ الرِّيُّ عن نُسغها؛ فتتحولُ من الأخضرِ إلى الأصفر الذهبيّ المُشعّ؛ كأنها مرويةٌ بماء الشمس.



أجدلُ شرائحَ السَّعف تا ......





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