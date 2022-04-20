2022/04/20 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم في عالمنا اليوم وسط نشاط كاتم الصوت والثأر والقتل البسيط ..



والنفاق الوطنيتتراجع اللغة النقيةوكأنها تعلمنا البحث عن طريقة ..طريقة مختلفة للصراخ ..وكأنها تعلمنا ارتداء اقنعة التخفيمع الصديق ومع موظف الأستعلاماتمع الجار ومع الرجل الملتحي ومع المعمموعندما بلغت ان ترتدي قناعا معهاهاجرت واختفيت من هذا القبحلأن لاشيء اصبح صالحا للحياة الجميلة*الأنطفاء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات الشاعر - فاروق سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات الشاعر - فاروق سلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).