النرويج تدعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي

2022/04/20 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، الأربعاء، أنها تبرعت بنحو 100 صاروخ دفاع جوي من طراز ميسترال لأوكرانيا، مضيفة أن الأسلحة شُحنت بالفعل.

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