شارابوفا حامل في طفلها الاول

2022/04/20 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استغلت ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقاً في رياضة التنس الاحتفال بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، لتعلن أنها حامل في طفلها الأول.وشاركت اللاعبة الروسية الفائزة بخمسة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى والتي اعتزلت عام 2020، الخبر عبر حسابها على إنستغرام الذي يضم 4.2 مليون متابع.وكتبت إلى جانب صورة لها وهي تقف على […]

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