فولهام يحجز بطاقة العودة إلى الدوري الانكليزي الممتاز

2022/04/20 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضمن فولهام صعوده إلى الدوري الانجليزي الممتاز بكرة القدم في الموسم المقبل، قبل أربع مباريات من نهاية دوري المستوى الثاني “تشامبيونشيب” بفضل فوزه على ضيفه بريستون 3-0 أمس الثلاثاء.وهذا الموسم الخامس تواليا الذي يتنقل فيه فولهام بين الدرجات، بعد أن ارتقى أيضا إلى دوري الاضواء في 2018 و2020 قبل أن يهبط في […]

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