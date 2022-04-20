ومن بابِ الأمرِ بالمعروفِ

2022/04/20 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدرعاشور

الآن ونحن في سفينة شهر رمضان راكبون،

والنفوس تتزود بزاد الايمان والتقوى،

مستلهمة من صيامها مبادئ وقيم الاسلام

بتعاليمه السامية التي ارادها الله

تعالى منارة تهدي الناس للخير والصلاح

وج

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