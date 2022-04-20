الامن الغذائي.. ماله وما عليه - الجزء الخامس

2022/04/20 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

اليوم تم مناقشة قانون الامن الغذائي

الطارئ وهم بذلك متجاهلين الدعوات الى

مناقشة بنوده والوقوف على الثغرات

الكبيرة التي تضمنها ولكن للأسف تم

تغليب المصلحة الخاصة على العامة وكان

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