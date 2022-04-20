ضبط طائرة مسيرة تابعة لمهربي المخدرات في البصرة

2022/04/20 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز/ البصرةأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، عن ضبطها طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمهربي المخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط محاولة استطلاع للشريط الحدودي بطائرة مسيرة قادمة من إحدى دول الجوار في محافظة البصرة تابعة لمهربي المخدرات".

وأوضحت الوكالة، ان "عملية الضبط جاءت بعد نصب كمين محكم في ناحية السيبة باستخدام التقنيات الخاصة من قبل فريق عمل مختص في وكالة الاستخبارات تمكن من ضبطها وإسقاطها، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

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