الكشف عن طبيعة الانفجار في الفاو

2022/04/20 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز/ البصرةكشفت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاربعاء، طبيعة الانفجار الذي سمع دويه في قضاء الفاو جنوب شرقي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "صوت الانفجار في قضاء الفاو ناتج عن تفجير كدس مخلفات حربية مسيطر عليه"، مؤكدة "عدم صحة جميع ما تداول عكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي".

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