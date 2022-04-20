2022/04/20 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة أنهى حياته منتحراً..



شخص يهاجم نقطة للجيش في بغداد وينتزع سلاح أحد الجنود (صورة) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنهى حياته منتحراً.. شخص يهاجم نقطة للجيش في بغداد وينتزع سلاح أحد الجنود (صورة)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنهى حياته منتحراً.. شخص يهاجم نقطة للجيش في بغداد وينتزع سلاح أحد الجنود (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).