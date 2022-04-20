كتلة حزبية تاريخية

2022/04/20 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسين العادلي

علينا الإعتراف، بأنَّ البُنية

"التوافقية المكوّناتية الحزبية

المحاصصاتية"، هي أُس فشل النظام

السياسي العراقي الحالي.



وجميع ما نراه

من مظاهر الخلل والفشل والفوضى، إنما

يعود لهذه

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