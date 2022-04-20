شخص يسرق سلاح منتسب أمني ويقدم على الانتحار في بغداد

2022/04/20 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بانتحار شخص باسلوب اطلاق النار على نفسه في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شخصاً مجهول الهوية قام بالتهجم على مرابطة تابعة للجيش ضمن منطقة الاعظمية وسرقة سلاح نوع m16 من احد الجنود ثم اقدم على الانتحار باطلاق النارعلى نفسه في منطقة الرأس".

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