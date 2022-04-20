النقل تعلن تجديد اجازة عمل 150 مراقباً جوياً

2022/04/20 | 12:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تجديد اجازة عمل 150 مراقباً جوياً بالتنسيق مع قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي.وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية نزار ابراهيم الزيادي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “استناداً لتوجهات وزير النقل ولتحقيق اعلى المعايير في انسيابية الحركة الجوية العراقية بما يتوافق […]

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