دعوات بعدم تمرير قانون الأمن الغذائي ما لم يتضمن تخصيصات للحماية الاجتماعية

2022/04/20 | 12:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحماية الاجتماعية تعاني عجزاً مالياً.

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