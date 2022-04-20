الصحة تكشف حقيقة دخول متحور جديد من الجائحة إلى العراق - عاجل

2022/04/20 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادعلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بشأن ظهور سلالة جديدة من متحور اوميكرون انتشر في مؤخراً في بريطانيا.وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح ل(بغداد اليوم)، إن "ظهور متحورات وسلالات جديدة من فايروس كورونا قد تكون اخطر واشد من سابقاتهاهو امر متوقع منذ ظهور الوباء وانتشار الموجة الاولى".واضافت أن "وزارة الصحة تتابع وتراقب الوضع الوبائي محلياً وعالمياً عن كثب من خلال تقارير خبرائها وخبراء الصحة العالمية".وتابعت فلاح، انه "ما تزال المعلومات غير كافية حول هذا المتحور الجديد ولكن ما يجب التركيز عليه هو كيفية الحد من تأثير هذه المتحور من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية واخذ اللقاح".وأشارت انه "كلما كانت هنالك نسب عالية من الملقحين كلما قل تأثير اي موجة ممكن ان تتعرض لها البلاد مستقبلا".وبينت ان "الدول التي لديها نسب تلقيح عاليه تمكنت من السيطرة على الوضع الوبائي والحد الكبير من تأثير الموجات والسلالات الجديدة التي تواجهها".

وكشفت صحيفة الاندبندنت ،امس الثلاثاء ، عن العثور على نوع فرعي جديد من متحور اوميكرون في المملكة المتحدة حيث تكافح البلاد موجة متجددة من فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان 4.9 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بكورونا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي - وهو رقم قياسي خلال الوباء.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، يُعتقد أن "الزيادة في عدد الحالات تعود إلى اختلاط الأشخاص بحرية أكبر منذ أن تم إسقاط قيود كوفيد ووجود المتغير الفرعي (Omicron BA.2)".

واضاف ان "النوع الجديد ، اوميكرون اكس آي ، يجمع بين الخصائص الجينية لمتغيرات اوميكرون BA.1 و BA.2 ، فيما يُعرف بأسم "المؤتلف".

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