الصحة تكشف حقيقة دخول متحور جديد من الجائحة إلى العراق - عاجل

وكشفت صحيفة الاندبندنت ،امس الثلاثاء ، عن العثور على نوع فرعي جديد من متحور اوميكرون في المملكة المتحدة حيث تكافح البلاد موجة متجددة من فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان 4.9 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بكورونا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي - وهو رقم قياسي خلال الوباء.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، يُعتقد أن "الزيادة في عدد الحالات تعود إلى اختلاط الأشخاص بحرية أكبر منذ أن تم إسقاط قيود كوفيد ووجود المتغير الفرعي (Omicron BA.2)".
واضاف ان "النوع الجديد ، اوميكرون اكس آي ، يجمع بين الخصائص الجينية لمتغيرات اوميكرون BA.1 و BA.2 ، فيما يُعرف بأسم "المؤتلف".
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