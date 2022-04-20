مقتل ضابط في الجيش اثناء محاولته فض نزاع عشائري بذي قار

2022/04/20 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

قتل ضابط في الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، اثناء محاولته فض نزاع عشائري في ناحية بني زيد التابعة لقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "النزاع العشائري ما يزال مستمرا منذ ليلة أمس بعد انتقاله من مركز قضاء الشطرة إلى أطراف المدينة التابعة لناحية بني زيد".

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