الحلبوسي يهنئ بمناسبة حلول رأس السنة الأيزيدية

2022/04/20 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعهنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، بمناسبة حلول رأس السنة الأيزيدية.وقال الحلبوسي، في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أهلنا وأبناء وطننا الأيزيديين الأعزاء..كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة الأيزيدية".وأضاف "نسأل المولى القدير أن يمن عليكم بالأمن والسلام والاستقرار".

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