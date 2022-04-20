“بلومبرغ”: إيطاليا قد ترفض شراء الغاز الروسي بالروبل

2022/04/20 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن إيطاليا سترفض شروط روسيا حول سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إليها بالروبل، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك انتهاكا للعقوبات المفروضة على روسيا.ووفقا لمصادر وكالة “بلومبرغ” فإن الاتحاد الأوروبي خلص خلال التقييم الأولي إلى أن شروط الدفع الروسية (بالروبل) تشكل انتهاكا واضحا للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، وأشارت الوكالة […]

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