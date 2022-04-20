"تسونامي" يضرب بوشهر الإيرانية.. حقيقة مقاطع الفيديو

2022/04/20 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة موجة مدّ مفاجئ ضربت أحد موانئ محافظة بوشهر الإيرانيّة، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر هذا المدّ الذي اقتصرت أضراره على قوارب الصيد.إلاّ أنّ الفيديو في الحقيقة يظهر سيولاً عام 2017.

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