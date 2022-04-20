الله والكون واللانهاية في الفيزياء المعاصرة - جواد بشارة

2022/04/20 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الله والكون واللانهايةعن الآلهة والبشرإعداد وتحرير د.



جواد بشارةمنذ الوقت الذي كان يناقش فيه ليبنيز ونيوتن ما إذا كانت الحركة تبدأ "من تلقاء نفسها"، ظهر السؤال باستمرار: هل يمكننا تفسير الحداثة دون اختزالها إلى مجرد مظهر؟ هل يمكننا شرح التغيير دون إنكاره، دون اختزاله إلى هذا السؤال الحاضر اليوم أكثر من أي وقت مضى.



في القرن التاسع عشر، تم تصور الحياة والأنواع المختلفة ووجود البشر ومجتمع ......





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