عملية خرق سيادة ام جنون قائد - عماد علي

2022/04/20 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي ربما يعتقد البعض بان العملية العسكرية التركية في اقليم كوردستان من اجل محاربة حزب العمال الكوردستاني و زعزعتهم في مواقعهم، الا ان هدف هذه العملية الرئيسي سياسي بحت بعيد المدى و لها غايات كبيرة جدا، و هي نابعة بدوافع شخصية و دولية اقليمية و حتى عالمية.المعلوم ان المنطقة في اوج غليانها و نحن وسط صراع كبير بعد الحرب الروسية الاوكرانية و الصراع الامريكي الايراني و مرحلة اعادة ترتيب الاقطاب و ما يف ......





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