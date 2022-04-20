وفد أمني برئاسة يارالله يتفقد قاطع عمليات ديالى

2022/04/20 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمنى بوصول رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله الى محافظة ديالى.

وقال أن رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري وصلا على رأس وفد أمني الى قاطع عمليات ديالى، لتفقد الوضع الأمني في منطقة جلولاء والمناطق المحيطة بها.



وأشار الى ان يار الله سيتفقد قاطع عمليات ديالى لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة على خلفية الهجوم المزدوج في اطراف ناحية قره تبه وادى الى سقوط إلى 3 شهداء و9 جرحى بينهم مدنيون.

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