قادمة من دولة مجاورة.. ضبط طائرة مسيرة تابعة لمهربي المخدرات في البصرة

2022/04/20 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم

الاربعاء، عن ضبطها طائرة استطلاع

مسيرة تابعة لمهربي المخدرات في محافظة

البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعملية نوعية استندت إلى

معلومات دقيق

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