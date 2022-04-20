البرلمان يستضيف وزير الكهرباء لبحث مشاكل الطاقة وإمكانية زيادة ساعات التجهيز

2022/04/20 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، ان استضافة وزير الكهرباء تهدف لحل المشاكل وإمكانية زيادة ساعات التجهيز.

وقال الزاملي في كلمته خلال استضافة وزير الكهرباء عادل كريم، ان "الدورة الخامسة لمجلس النواب تختلف عن سابقتها في حرص واندفاع النواب"، مبينا ان "50 توقيعاً جمعت من قبل النواب لاستضافة وزير الكهرباء".

وثمن الزاملي، "دور المسؤولين في الجهات التنفيذية لتفعلها مع البرلمان"، مؤكدا ان "دور البرلمان والحكومة تكاملي يهدفان تقديم الخدمة للمواطن".

واشار الى ان "استضافة وزير الكهرباء، جاء من اجل معرفة مشاكل الوزارة ودعمها في حلها"، مبينا ان "الصيف المقبل سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة وتصاعد الغبار كون ان المواسم السابقة جافة".

واضاف، ان "بغداد والمحافظات الجنوبية ستشهد ارتفاع درجات الحرارة وانبعاثات حرارية"، لافتا الى ان "النواب يتعرضون الى الضغط شعبي كبير كونهم في تماس مع المواطنين، ولابد ان يكون هناك دور تكاملي بين البرلمان والحكومة وتواصل لتقديم الخدمة".

وتابع ان "الاستضافة تهدف الى معرفة ما ستقدمه الوزارة في الصيف المقبل، وهل هناك زيادة في ساعات التشغيل، وماهي رؤية الوزارة وهل لديها امكانية لتقليل ساعات الانقطاع، بالاضافة الى معرفة قدرة الوزارة على معالجة مشكلة الغاز الايراني او غيرها، وماهي المعالجات بالنسبة لمحطات الكهربائية العاملة بالغاز".

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