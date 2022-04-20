2022/04/20 | 12:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s8gVRtkkoZA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب عدداً من المدن وتوقف مطارا العاصمة والنجف الاشرف في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب عدداً من المدن وتوقف مطارا العاصمة والنجف الاشرف في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).