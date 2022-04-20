عاصمة العراق الاقتصادية تعود للواجهة من جديد .. تحرك نيابي لتمرير القانون قريبا

2022/04/20 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة ادراج مشروع المحافظة كعاصمة اقتصادية ضمن مشروع قانون الأمن الغذائي الذي يسعى البرلمان لتمريره .

وقالت البجاري لـ(بغداد اليوم ) ان "مشروع البصرة كعاصمة اقتصادية يتبناه نواب المحافظة بالكامل ويسعون لان يكون ضمن قانون الأمن الغذائي حيث هناك حاجة للتنسيق بين حكومة المحافظة المحلية والأمانة العامة بغية تمريره لاهميته وانعكاسته الإيجابية على المحافظة".

وبينت البجاري ان "نواب المحافظة عقدوا عدة اجتماعات لغرض مناقشة اهم القوانين التي تحتاجها المحافظة فضلا عن استحقاقات البصرة من البترو دولار وغيرها" .

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