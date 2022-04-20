2022/04/20 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القوات الأمنية تفرض طوقاً أمنياً في قرية ال سعدون على خلفية نزاع عشائري » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:39

واع/

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