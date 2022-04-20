سياسي ايزيدي: حزب البارزاني يريد اثارة الأوضاع في سنجار

2022/04/20 | 12:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى..اتهم السياسي الإيزيدي فهد حامد، الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بأنه يريد إثارة الأوضاع في قضاء سنجار.وقال حامد في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه “يثم إثارة الأوضاع وتأجيج الفتنة من قبل الحزب الديمقراطي ووسائل الإعلام التابعة له، والخلاف الأخير بين الجيش وقوت إيزيد خان تم حله”.وأضاف أن “الديمقراطي الكردستاني يدفع […]

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