تحذيرات بريطانية: المدنيون بشرق أوكرانيا في خطر كبير

2022/04/20 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مسؤولون بريطانيون أن أوضاع المدنيين في شرق أوكرانيا ستكون صعبة للغاية مع تكثيف روسيا هجومها في شرق البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

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