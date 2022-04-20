2022/04/20 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن فرض طوق أمني في قرية ال سعدون في قضاء الشطرة على خلفية نزاع عشائري.وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر فرضت طوقاً أمنياً في قرية ال سعدون ضمن قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار”، مبينة أن “ذلك جاء […]

ظهرت المقالة على خلفية نزاع عشائري..



القوات الأمنية تفرض طوقاً أمنياً على قرية ال سعدون في الشطرة أولاً على ايرث نيوز.

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