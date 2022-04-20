النساء هنّ من قررن - حسن مدن

2022/04/20 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في أكثر من موضع في رواية «سكون البراكين» نشعر بأننا نقرأ رواية بوليسية، كأنها واحدة من روايات آجاثا كريستي، ولن يغادرنا هذا الشعور الملتبس حتى ونحن نبلغ نهايتها، حيث تغلق كاتبتها الأقواس التي فتحتها في مطلع الرواية أو في ثناياها.وكما لدى آجاثا كريستي، فإن الخاتمة تكشف عن قاتل أو قتلة آخرين غير أولئك الذين توقعنا أن يكونوا، لنُصاب بما يشبه الصدمة حيث تخيب توقعاتنا ويأتي الأمر على خلافها تما ......





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