شاهد بالفيديو.. رئيسي يختار الحرب على إسرائيل بأحدث قوات إيران المتقدمة!

2022/04/20 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yd9DM6wOHAE

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