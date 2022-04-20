2022/04/20 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيسي يختار الحرب على إسرائيل بأحدث قوات إيران المتقدمة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yd9DM6wOHAE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيسي يختار الحرب على إسرائيل بأحدث قوات إيران المتقدمة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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