أوكرانيا تسرب اتصالات مزعومة لقائد روسي وما قاله لجنوده

2022/04/20 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر تهديد مخيف لسكان ماريوبول بعد نشر اعتراض اتصالات مزعومة لقائد وحدة برية روسية.

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