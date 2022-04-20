2022/04/20 | 13:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لربما أن الرئيس الأميركي جو بايدن بالفعل هرِم، يأخذه النوم وسط الكلام، يتلعثم، يخطئ بإشاراته إلى الدول وإلى الأشخاص.بل ربما أن عيوبه تفوق كل هذا بكثير، ولا سيما منها تمكينه، سهواً أو عمداً، لابنه المضطرب أن يتورط بعلاقات تجارية ذات أبعاد سياسية في الصين وأوكرانيا وغيرهما.واقع الأمر أن الفضاء التواصلي كما موجات البث في الولايات المتحدة تفيض بهذه الأوصاف وبما يتعداها.إذ أن انتقاد المسؤول، وإن كان في أعلى منصب سياسي، بالجد أو بالهزل، على أساس المعطيات الواضحة أو الاتهامات الجزافية، هو حق دستوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين الرياض وواشنطن: الحاجة إلى التصويب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين الرياض وواشنطن: الحاجة إلى التصويب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).