محكمة بريطانية تصدر أمرا بترحيل مؤسس شركة “ويكيليكس” إلى الولايات المتحدة

2022/04/20 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء، حكما يقضي بترحيل مؤسس شركة “ويكيليكس” جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.ويعود القرار النهائي بشأن ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة من عدمه إلى وزيرة داخلية بريطانيا بريتي باتيل.

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