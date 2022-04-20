في البحث عن يقظة ما بعد الإستسلام . - محمد حسين يونس

2022/04/20 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس أنظر للوجوه ..



فارى إستسلاما ..



لما فرض عليهم من بؤس ..و عوز ..



و جوع ..وصراع يومي من أجل توفير لقمة العيش ..



و الحفاظ علي المكانة الطبقية ألا تتدهور مع الزمن .



و أسأل نفسي ..



الأ توجد نهاية لهذه المأساة فأجدها تجيب ( ما طار طير و إرتفع ..



إلا كما طار وقع )..



نعم لا يوجد ثبات في الحياة ..



انها تحمل داخلها ..



كل عوامل التغيير ..



و كل ما علينا هو أن نكثف من الإيجابيات..



و نخفض من القدرة الم ......





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