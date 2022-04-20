2022/04/20 | 13:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ylk5zgbRFK0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأزمة في شنكال.. بين إرادة حكومية لفرض القانون وجماعات مسلحة تنفذ أجندات خارجية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأزمة في شنكال.. بين إرادة حكومية لفرض القانون وجماعات مسلحة تنفذ أجندات خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).