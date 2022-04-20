البنك الدولي: العراق يحقق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي

2022/04/20 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك الدولي، تحقيق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمواً للناتج المحلي، فيما اشاد بالخطوات الايجابية التي تنتهجها الحكومة بإجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية.

وذكر بيان لوزارة المالية أن تقرير البنك الدولي لشهر نيسان الحالي، توقع فيه أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد للعام 2022.



وأوضح التقرير وفقاً للبيان، أن الناتج المحلي الاجمالي للعراق قد ينمو خلال العام الحالي بنسبة 8.9 بالمئة متجاوزاً بذلك باقي الدول العربية.

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