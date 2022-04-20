الخفاجي: الإجراءات الأخيرة مبنية على معلومات استخبارية دقيقة جداً

2022/04/20 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن الإجراءات الأمنية الأخيرة مبنية على معلومات استخبارية دقيقة جداً، وتهدف لمنع أي خرق أمني قد تعمل عليه خلايا تنظيم داعش.

وأكد الخفاجي أن القوات الأمنية قادرة على إفشال أي مخطط إرهابي قبل وقوعه، مشيراً إلى إفشال عمليات (غزوة رمضان)، والتي كانت تخطط لها خلايا داعش مع بداية شهر رمضان.



ولفت المتحدث باسم العمليات المشتركة إلى أن هدفنا حالياً هو منع أي هجوم يستهدف المدنيين، من خلال خطة مدروسة ومحكمة خلال رمضان وأيام عيد الفطر.

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