2022/04/20 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، غياب جناحه الويلزي غاريث بيل، عن مواجهة اوساسونا في الدوري الاسباني.وذكر النادي في بيان ان “جاريث بيل لن يكون متاحًا لمباراة اليوم بين ريال مدريد وأوساسونا في إل سادار لعدم جاهزيته”.وسيواجه ريال مدريد فريق اوساسونا ضمن الجولة 33 من الدوري الاسباني.ويسعى ريال مدريد الى تعزيز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعلن غياب بيل عن مواجهة اوساسونا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعلن غياب بيل عن مواجهة اوساسونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).