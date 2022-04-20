كيف تعامل بوتين مع وحدة عسكرية متهمة بمجازر في بوتشا بأوكرانيا؟

2022/04/20 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروسي جائزة مرموقة لوحدة عسكرية يُزعم أنها متورطة في الأعمال الوحشية في بوتشا قرب كييف، مكافئًا اللواء 64 المنفصل للبندقيات الآلية بلقب الحراس.تلك الوحدة اتهمتها وزارة الدفاع الأوكرانية بارتكاب جرائم قتل باردة.إعدام مدنيين وجدوا في شوارع بوتشا بعد انسحاب الروس.مقابر جماعية مليئة بعدد كبير من المدنيين، رصدتها فرق CNN التي زارت المنطقة.

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