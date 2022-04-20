الصين تستخدم المروحيات لمكافحة كورونا في شنغهاي

2022/04/20 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، وبدأت تستخدم المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء.ذكرت وسائل إعلام صينية، أن “السلطات الصينية في مدينة شنغهاي بدأت تستخدم المروحيات في نقل عينات الحمض النووي إلى المختبرات في المناطق القريبة بسرعة كبيرة مقارنة بوسائل النقل التقليدية”.ولفتت إلى أنه بفضل استخدام […]

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