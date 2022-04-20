المستشار الفني للكاظمي: الوضع غير مهيّأ لإرسال موازنة 2022

2022/04/20 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – كرار خليل

أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، اليوم الأربعاء، أن آلية الصرف 1/12 غير كافية بسبب التوسع الكبير الذي يحصل في الطلب، فيما أشار إلى أن الوضع غير مهيَّأ لإرسال موازنة 2022.

وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الموازنة مهمة جداً لأن كل موازنة تشغيلية لا يمكن أن تصرف أكثر من 1/12 حسب قانون الإدارة المالية رقم (6) وهي غير كافية بسبب التوسع الكبير الذي يحصل في الطلب سواء على مستوى الرواتب وعلاوات الترفيع أو على مستوى الموازنات التشغيلية التي تحتاجها الوزارات".

وأضاف أن "الموازنات الاستثمارية أيضاَ مهمة جداً للمشاريع التنموية ومشاريع تقديم الخدمة للمحافظات"، لافتا الى أن "اقرار الموازنة أمر مهم ولكن قد يكون الوضع حالياً في مجلس النواب غير مهيَّأ لاستقبال هذا القانون واقراره".

ولفت إلى أن "الحكومة لم ترسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب حتى الآن ولا يزال في مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء عندما أرسل قانون الدعم الطارئ معناه أن الموازنة غير جاهزة حالياً وتحتاج إلى وقت أكثر".

ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق، القوى السياسية الى العمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة، والقيام بواجباتها والعمل على إعداد موازنة عام 2022، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

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